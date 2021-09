The Tender Bar: prima foto di Ben Affleck nel film di George Clooney, Amazon svela la data

Nelle scorse ore Amazon Studios ha svelato la prima immagine di The Tender Bar, nuovo film diretto da George Clooney con protagonisti Ben Affleck e Tye Sheridan.

Il film, che racconta la storia di uno zio premuroso che osserva il nipote senza padre che cerca di trovare figure paterne tra i clienti del suo bar, uscirà al cinema (negli Stati Uniti) il 22 dicembre, per poi debuttare su Amazon Prime Video a partire dal 7 gennaio 2022. La prima immagine di The Tender Bar è disponibile in calce all'articolo e mostra un barbuto Ben Affleck che ascolta pazientemente quello che sembra uno scoraggiato Tye Sheridan, che interpreta suo nipote JR.

Basato su una storia vera, The Tender Bar è stato adattato dall'omonimo libro di memorie dell'autore J.R. Moehringer, un best-seller negli Stati Uniti. L'adattamento è stato scritto dal vincitore del premio Oscar William Monahan (The Departed, Kingdom of Heaven) e sarà il secondo film diretto da George Clooney per una piattaforma di streaming: il primo è stato The Midnight Sky, sci-fi distribuito da Netflix sul finire del 2020. Il cast di The Tender Bar comprende anche Christopher Lloyd (Ritorno al futuro), Lily Rabe (American Horror Story) e Max Casella (Inside Llewyn Davis).

Per altri approfondimenti guardate i nuovi poster di The Last Duel, nuovo film di Ridley Scott co-scritto e interpretato da Ben Affleck.