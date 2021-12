The Tender Bar, Ben Affleck scherza con George Clooney: 'È l'uomo più sexy? Ecco perché'

Qualche giorno fa abbiamo saputo che in passato George Clooney rifiutò 35 milioni per un solo giorno di lavoro, ma il regista di The Tender Bar ha invece accettato per ben due volte, nel 1997 e nel 2006, il titolo di "uomo più sexy del mondo" assegnato dalla rivista People. Sono solo in quattro ad aver ottenuto il prestigioso bis.

A fare compagnia a George Clooney in questa speciale classifica ci sono infatti Richard Gere, Brad Pitt e Johnny Depp. L'attuale detentore del titolo è Paul Rudd, ma anche Ben Affleck, che recita nel nuovo film del regista di The Midnight Sky, è stato eletto uomo più sexy del mondo. Una sola volta, però, nel 2002.

In occasione della promozione di The Tender Bar, così, People ha stuzzicato l'attore, chiedendogli se si sentisse messo in ombra da George Clooney a causa della sua duplice elezione. Nella risposta, in ogni caso, Ben Afflieck ha dimostrato prontezza di spirito.

"Beh, io un paio di volte l'ho rifiutato, ovviamente. George, lui adora quella roba e voleva continuare a farlo, io invece ho pensato che una volta potesse bastare."

Oltre al titolo della rivista People, Ben Affleck e George Clooney hanno in comune anche l'aver interpretato Batman al cinema. The Tender Bar uscirà in alcuni cinema il 17 dicembre, per poi approdare in streaming su Amazon Prime Video il 7 gennaio 2022. Se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata al trailer di The Tender Bar.