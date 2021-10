The Tender Bar: Ben Affleck barista anni '70 nel trailer del nuovo film di George Clooney

A pochi giorni dalla pubblicazione delle prime foto di The Tender Bar, Amazon Prime Video ha pubblicato il primo trailer ufficiale del nuovo dramma diretto da George Clooney e interpretato da Ben Affleck.

Basato sul libro di memorie dello scrittore J.R. Moehringer, The Tender Bar racconta la storia di JR (Tye Sheridan), un orfano di padre cresciuto nella penombra del un locale dove suo zio Charlie (Affleck) lavora come barista: come figure paterne JR ha avuto il più bizzarro e colorito assortimento di individui, tutti avventori del bar, mentre la madre (Lily Rabe) è determinata ad fornire a suo figlio le opportunità che la vita ha negato a lei. JR inizierà a perseguire coraggiosamente i propri amori e i propri sogni, sempre restando con un piede nel bar dello zio Charlie.

Il trailer, che come al solito potete gustarvi all'interno dell'articolo, offre uno scorcio a Christopher Lloyd nei panni del nonno irascibile di JR, oltre alla grande Lily Rabe nei panni della madre ambiziosa del protagonista. La maggior parte del film tuttavia si concentrerà su Affleck, che dovrebbe avere più di un semplice ruolo di supporto (vengono in mente le atmosfere di Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, interpretato da Casey Affleck, fratello di Ben).

The Tender Bar uscirà nei cinema statunitensi dal 17 dicembre per poter partecipare agli Oscar 2022, e approderà su Amazon dal 17 gennaio. Quali sono le vostre aspettative? Ben Affleck sarà visto prossimamente anche in The Flash, nuovo cinecomic DC il cui trailer ufficiale dovrebbe debuttare questo week-end durante il DC FanDome: e a proposito di DC, ecco che cosa ha detto George Clooney su Batman e Ben Affleck.