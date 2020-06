The Tax Collector, Shia LaBeouf stile gangster nelle immagini del thriller di David Ayer

È grazia a Collider che possiamo mostrarvi oggi le prime immagini ufficiali dell'atteso The Tax Collector scritto e diretto da David Ayer (Suicide Squad, Training Day), nuovo action-thriller del regista di Bright che vede tra i protagonisti anche Shia LaBeouf (Honey Boy, Transformers) nei panni di un gangster criminale.

LaBeouf e la co-star Bobby Soto interpretano rispettivamente due "esattori della tasse", dove ovviamente non si intendono le tasse normali. I loro nomi sono Creeper e David ed entrambi lavorano per un boss criminale di Los Angeles noto come Wizard, il Mago. Il loro lavoro è riscuotere i profitti delle bande locali che operano nel territorio del boss. Le cose si fanno però molto rischiose quando il vecchio rivale di Wizard ritorna dal Messico, gettando gli affari del boss nel caos e costringendo David a combattere per proteggere la sua famiglia.



Collider ha anche chiesto a David Ayer cosa lo abbia spinto a decidere di raccontare questa particolare storia, che sembra un ritorno al crime grintoso dell'autore, per giunta alla seconda collaborazione con LaBeouf dopo l'ottimo Fury. E l'autore ha risposto: "Volevo tornare alle mie radici. Volevo condividere le strade che conosco, il mondo che conosco. È un film personale e duro sulla Los Angeles che amo".



The Tax Collector debutterà al cinema e in video on demand il prossimo 7 agosto. Domani uscirà il primo trailer ufficiale, dunque non mancate.