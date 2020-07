The Tax Collector: uno Shia LaBeouf inedito e letale nel primo trailer

Solo ieri sono state distribuite le prime immagini di The Tax Collector e adesso il prossimo film diretto da David Ayer e con protagonista Shia LaBeouf si mostra con un avvincente trailer inedito.

Nella pellicola vedremo LaBeouf e Bobby Soto (Narcos: Mexico) interpretare rispettivamente i ruoli di David e Creeper, due preziosi sottoposti del signore del crimine Wizard: il loro compito è raccogliere denaro e tangenti dalle bande locali e garantire il controllo sul territorio del boss, ma per farlo saranno necessarie violenza e sangue.

A scuotere lo status quo della criminalità di Los Angeles sarà un vecchio rivale di Wizard arrivato dal Messico e per fermarlo l'unica via possibile è quella che passa per il cuore del narcos: la sua famiglia. Ci riusciranno? Le 43 diverse bande di Los Angeles, armate fino ai denti, sembrerebbero essere un esercito più che sufficiente, ma a decidere la sorte di tutti sarà l'ultima pallottola rimasta nel caricatore. Per altri dettagli vi lasciamo al trailer senza esclusione id colpi nel player in alto.

LaBeouf ed Ayer avevano già lavorato insieme in Fury (2015), spettacoloso e brutale spaccato sulla seconda guerra mondiale e incentrato sulle piccole lotte quotidiane tra gli eserciti Alleati e dell'Asse con Brad Pitt, Logan Lerman, Michael Peña e Jon Bernthal.

Con il suo personaggio in The Tax Collector, infatti, LaBeouf s'immerge nuovamente in un genere a lui apparentemente distante e sicuramente diverso dai film di cui è stato e sarà protagonista in questo periodo, tra cui il l'autoreferenziale Honey Boy e l'anticonvenzionale Don't worry darling.