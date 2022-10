The Super Mario Bros Movie: il film Nintendo si presenta nel primo fantastico trailer!

Dopo il primo teaser poster di Super Mario presentato qualche giorno fa, come promesso Nintendo nel corso del suo ultimo Nintendo Direct speciale ha mostrato ai fan il trailer ufficiale di The Super Mario Bros Movie, nuovo film d'animazione di Universal e Illumination.

Il film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic da una sceneggiatura di Matthew Fogel, presenta un cast vocale d'eccezione che include la star di Guardiani della Galassia e Jurassic World Chris Pratt nel ruolo di Mario e la superstar Anya Taylor-Joy come Principessa Peach, oltre a Charlie Day come Luigi, Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key come Toad, Seth Rogen nel ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen in quello di Cranky Kong, Kevin Michael Richardson in quello di Kamek e Sebastian Maniscalco in quello di Foreman Spike, con Charles Martinet, storico doppiatore Mario e di tanti altri personaggi del franchise, avrà un cameo in un ruolo sconosciuto.

The Super Mario Bros Movie è il terzo adattamento del leggendario videogame Nintendo, dopo il film anime Super Mario Bros.: The Great Mission to Rescue Princess Peach! del 1986 e il film live-action di Hollywood Super Mario Bros del 1993. Si tratta anche del primo progetto realizzato con animazione 3D e nasce dalla partnership tra il creatore di Mario Shigeru Miyamoto, che per anni non ha voluto concedere i diritti della proprietà dopo il fallimento del film degli anni '90, e la casa di produzione Illumination, nota per i film di Cattivissimo Me, Minions, Pets e Sing.

La data d'uscita è fissata per il 7 aprile 2023 negli USA e il 28 aprile dello stesso anno in Giappone. Quali sono le vostre aspettative, e cosa ve ne pare di questo primo trailer? Ditecelo nei commenti.