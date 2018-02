The Sun is Also a Star vedrà per protagonista Yara Shahidi

e Alloy Entertainment stanno preparando un adattamento cinematografico del popolare romanzo The Sun is also a star e l'autorevoleconferma che la produzione ha già trovato la sua protagonista.

La star di black-ish e grown-ish, Yara Shahidi, è attualmente in trattative per entrare a bordo del progetto scritto da Tracy Oliver.

The Sun is also a star sarà l'adattamento cinematografico ad opera della Warner Bros. dell'omonimo romanzo firmato da Nicola Yoon, finalista nel 2016 del prestigioso National Book Awards. La storia della pellicola ruota intorno a due personaggi giovanissimi, Natasha e Daniel. Lei è una ragazza che crede nella scienza e nei fatti, non nel fato o il destino e che crede che incontrare l'anima gemella a New York City sia impossibile. Lui è il figlio perfetto, il bravo studente, orgoglio dei genitori. I due si incontrano in quell'affollata città e si innamorano. Il problema? Dodici ore dopo Natasha e la sua famiglia saranno portati in Jamaica ed i due non si vedranno più... cosa fare?

The Sun is also a star non è il primo romanzo di Yoon ad arrivare sul grande schermo. Lo scorso anno è uscito anche Noi siamo tutto, con protagonisti Amandla Stenberg e Nick Robinson.

Attualmente la pellicola non ha una data di uscita fissata.