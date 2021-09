The Suicide Squad, Will Smith commenta Idris Elba: 'Forse Deadshot può tornare'

Nel corso di una recente intervista promozionale, Will Smith ha rivelato perché non è stato presente in The Suicide Squad di James Gunn e anticipato un possibile ritorno di Deadshot, personaggio interpretato nel film originale di David Ayer uscito nel 2016.

The Suicide Squad è arrivato in digitale e, come saprete, il nuovo cinecomic della DC Films presenta alcuni personaggi di ritorno dal primo capitolo, come Harley Quinn, Captain Boomerang, Rick Flagg e Amanda Waller, tuttavia una delle principali assenze è stata proprio il Deadshot di Will Smith. Non a caso, quando Idris Elba si è unito al cast di The Suicide Squad di James Gunn, molti credevano che fosse stato reclutato per sostituire proprio Will Smith: tuttavia alla fine Idris Elba ha interpretato Bloodsport, un nuovo personaggio che però ha avuto una storia molto simile a quella di Deadshot nel film originale.

L'attore di Independence Day e Bad Boys adesso ha rivelato in una recente intervista con GQ perché non è tornato nel film di James Gunn e se è disponibile o meno ad interpretare nuovamente Deadshot in futuro. “Sì, per Suicide Squad purtroppo ero impegnato su un altro film quando loro erano pronti ad iniziare le riprese, dunque la mia assenza è stata solo un problema di tempistiche. Ma so che hanno totalmente lasciato fuori Deadshot, giusto? Da quanto ho capito Idris ha interpretato un personaggio completamente diverso. Il che va benissimo per me, perché così posso tornare".

Per altri approfondimenti, guardate la scena post-credit di The Suicide Squad, pubblicata sui canali social di Warner Bros.