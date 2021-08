The Suicide Squad, Walter Hamada conferma: 'Abbiamo piani con James Gunn per il futuro'

Chi ha un James Gunn per le mani farebbe bene a tenerselo stretto: si tratta di una lezione che Marvel ha imparato bene dopo il frettoloso licenziamento (seguito da altrettanto veloce riassunzione) del regista, con DC che sembra invece voler far tesoro dell'esperienza dei rivali, almeno stando alle parole di Walter Hamada.

Mentre Margot Robbie conferma di non voler smetter con Harley Quinn, infatti, Hamada rassicura i propri fan assicurando di non aver alcuna intenzione di lasciar andare Gunn così in fretta dopo The Suicide Squad, e di avere già pronti per lui dei nuovi progetti.

"Gunn sarà sempre il benvenuto, qualunque cosa voglia fare. Ha grandi vedute e per noi è un ottimo partner. In qualunque momento dovesse voler tornare, noi saremo qui ad aspettarlo" sono state le parole di Hamada, che poi ha proseguito asserendo, in maniera molto più concreta: "Tornerà. Abbiamo già dei progetti in programma".

The Suicide Squad, insomma, sarà l'inizio e non la fine della collaborazione tra James Gunn e DC, a maggior ragione dal momento in cui il percorso del regista con i Guardiani della Galassia sembra ormai prossimo al termine. Siete contenti di questa conferma? Fatecelo sapere nei commenti! Lo stesso Gunn, intanto, ha commentato alcune recensioni negative su The Suicide Squad.