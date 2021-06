The Suicide Squad vs. Guardiani della Galassia, ci sarà un crossover? Risponde James Gunn

Fin da quando è stato annunciato James Gunn alla regia del film DC The Suicide Squad, i fan dei fumetti e dei cinecomic hanno iniziato a sognare un crossover non solo con Guardiani della Galassia, la saga Marvel diretta da Gunn, ma proprio tra i due universi cinematografici. Accadrà mai? Ecco che ne pensa il regista.

Di recente, infatti, al filmmaker che "corre per entrambe le scuderie" è stato chiesto nuovamente se ci sarà mai un crossover tra gli universi cinematografici Marvel e DC, e in particolare tra i personaggi di The Suicide Squad e Guardiani della Galassia.

"In realtà ho accennato la cosa, in maniera molto casuale, ai piani alti di entrambe le compagnie" ha ammesso Gunn, che in passato aveva effettivamente rivelato la sua idea per un ipotetico The Suicide Squad ft. Guardiani della Galassia "Io vorrei davvero che accadesse. Non penso che succederà, ma non credo nemmeno che sia qualcosa di assolutamente impossibile".

Ad ogni modo, se mai ci sarà, alla sua base è necessaria una storia a prova di proiettile, e dei personaggi davvero interessanti... Perché per Gunn sono questi gli elementi fondamentali: "Trovo sconcertante a volte che in così tanti siano più interessati ai crossover, ai camei, alle scene post-credit e i vari riferimenti che alla storia e ai personaggi di quello specifico film. Quando realizzo una pellicola, il 99.9% della sua realizzazione la trascorro pensando a storia e personaggi, e solo lo 0.1% al resto".

E voi, che ne pensate? Cosa vi piacerebbe vedere in un crossover tra i due universi cinematografici (e in soprattutto tra The Suicide Squad e Guardiani della Galassia)? Fateci sapere nei commenti.