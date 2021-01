The Suicide Squad, la visione del primo film sarà necessaria? Risponde James Gunn

A pochi mesi dalla sua uscita, prevista per agosto 2021, la natura di The Suicide Squad di James Gunn è ancora incerta: sarà un sequel?, sarà un reboot?, sarà un po' tutte e due le cose?

I fan se lo chiedono da mesi, e adesso il regista e sceneggiatore del nuovo cinecomic DC Films sembrerebbe aver dissipato ogni dubbio in merito; o per lo meno ci ha provato.

Rispondendo a domanda specifica di un fan tramite il suo profilo sul social network Twitter, infatti, Gunn ha esplicitato che non sarà necessario vedere Suicide Squad di David Ayer per prepararsi al suo nuovo film, altro indizio circa la possibilità che The Suicide Squad sia più un reboot che un vero e proprio secondo capitolo del cinecomic del 2016.

Certo la presenza di alcuni personaggi già noti, come Harley Quinn, Rick Flagg, Captain Boomerang e Amanda Waller - interpretati rispettivamente da Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jay Courtney e Viola Davis - mescola e non poco le carte in tavola, ma evidentemente James Gunn ha partorito il suo progetto senza badare troppo alla continuità della storia. Particolarmente intricato, ad esempio, sarebbe l'arco narrativo di Harley: liberata da Joker alla fine di Suicide Squad, single e libera in Birds of Prey, di nuovo ostaggio del governo in The Suicide Squad?

Dal tweet di Gunn si evince che per i fan non sarà necessario porsi domande del genere durante la visione del suo film.

