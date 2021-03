The Suicide Squad, ecco il video mashup tra Baby Shark e King Shark!

King Shark, il colosso mezzo squalo e mezzo uomo di The Suicide Squad è il protagonista di un esilarante video mashup con il tema musicale di Baby Shark, tormentone musicale per bambini riprodotto proprio con le immagini del trailer. King Shark fonde l'astuzia dell'uomo con la forza brutale dello squalo e si unisce alla Suicide Squad.

Baby Shark è il nome di un video musicale animato diventato cult nell'ultimo decennio, soprattutto la versione inglese che introduce i vari membri della famiglia degli squali seguiti da una sfilza di 'cose da fare'.

Per quanto leggero come motivo musicale, Baby Shark è il video di YouTube più visto di tutti i tempi, con oltre 8,21 miliardi di visualizzazioni.



James Gunn ha pubblicato su Twitter un video mashup che unisce il personaggio di The Suicide Squad con la musica di Baby Shark.

Il video mostra il watermark @dceuflix ed è un repost dal profilo di un fan che ha realizzato il video. Sylvester Stallone ha confermato di esserci lui dietro al personaggio King Shark.

Scoprite il trailer di The Suicide Squad, pubblicato pochi giorni fa: nel cast del film troviamo Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney e Peter Capaldi tra i personaggi principali. Il film è una nuova versione dell'opera di David Ayer, Suicide Squad, che includeva parte del cast presente anche in questo film ma che fu accolto negativamente da critica e fan.

James Gunn ha condiviso anche il primo spot tv del film, con protagonista Peter Capaldi.