The Suicide Squad: vestito rosso per la Harley Quinn di Margot Robbie sul set!

Continuano le riprese di The Suicide Squad che si sono decisamente surriscaldate data la presenza sul set di Margot Robbie che ritorna quindi nei panni di Harley Quinn a pochi giorni di distanza dall'uscita nelle sale di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Dopo i video e le immagini dal set dei giorni scorsi, quest'oggi possiamo ammirare la Harley Quinn dell'attrice con indosso un vestito rosso (con tocchi di nero), che sebbene lontano dal look classico del personaggio dei fumetti sembra però ricordarlo parecchio.

Il film, scritto e diretto da James Gunn, è attualmente in produzione a Panama e come confermato dalla stessa attrice pluri-candidata all'Oscar, darà un nuovo look alla celebre anti-eroina DC Comics: la star attualmente nelle sale con Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (da poco rititolato negli Stati Uniti come Harley Quinn: Birds of Prey), infatti, ha affermato nel corso di una recente intervista che vedremo una Harley Quinn in un'altra fase della propria vita rispetto alle apparizioni precedenti: "Posso dirvi che sarà incredibile. E poi è semplicemente interessante vedere cosa un regista riesce a fare con Gotham, Harley e questi personaggi, davvero. Sono affascinata da quello che James Gunn trova interessante, rispetto a quello che trovava interessante Cathy Yan e comparato a quello che trovava interessante David Ayer di Harley. James è davvero un grande appassionato di fumetti, quindi attingerà a piene mani dal materiale originale, e questo è sempre molto importante per me".

"In The Suicide Squad vedrete un altro lato di Harley. E' tutto molto interessante. Continuiamo a incontrarla in diversi momenti della sua vita, come se la vedessimo ogni due anni. Ovviamente, i film non sono collegati direttamente, ma da attrice posso mettere insieme i pezzi in ordine cronologico. Quindi è divertente pensare a come stava due anni fa quando era ancora insieme a Mister J. Come sta adesso che hanno rotto? E come sarà cambiata tra altri due anni ancora? Adoro vederla in queste diverse fasi della sua vita".

La trama del film di Gunn rimane ancora avvolta nel mistero. Taika Waititi ha finito di girare ormai mesi fa, e ha ammesso di non sapere nulla sui ruoli degli altri attori, e noi siamo più o meno sullo stesso piano. Avvolta nel mistero, la pellicola di Gunn fa però ben sperare in una valida rappresentazione del team più strampalato che ci sia in giro (o almeno, uno dei più strampalati), dopo il flop di Suicide Squad di David Ayer.

The Suicide Squad ha una data d'uscita fissata al 6 agosto 2021, poco più di un mese dopo l'arrivo di The Batman. Su queste pagine potete leggere intanto la recensione di Birds of Prey.