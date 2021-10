The Suicide Squad, una versione alternativa del Pensatore nel nuovo post di James Gunn

Dopo aver svelato il finale alternativo di The Suicide Squad, James Gunn ha permesso ai fan di dare un'occhiata a una versione alternativa di uno dei personaggi più sorprendenti del film, il Pensatore interpretato da Peter Capaldi. Il suo bizzarro look fa pensare alle estenuanti ore in sala trucco trascorse dall'attore di Doctor Who.

I circuiti, i tubi e le manopole che sporgono dalla sua testa in The Suicide Squad sono stati ritoccati più volte durante la produzione del film, e infatti in calce alla notizia possiamo vedere una foto di scena in cui l'aspetto del Pensatore è leggermente diverso.

Si tratta del primo screen test per Peter Capaldi. "L'osservatore più attento" scrive James Gunn, "noterà che i fili, la forma e le dimensioni di alcuni degli aggiornamenti del Pensatore sono diversi rispetto alla nostra versione finale."

In The Suicide Squad, rispetto ai fumetti, il Pensatore ha un aspetto simile ma un'identità diversa, ed è anche meno potente rispetto a quanto visto, per esempio, in The Flash. Si attende intanto l'uscita del film in Blu-ray e DVD, prevista per il 26 ottobre, mentre come sappiamo James Gunn lavora a un nuovo progetto DC dopo Peacemaker, la nuova serie HBO Max incentrata sul personaggio interpretato da John Cena.