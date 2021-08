The Suicide Squad v Justice League, la fan-art del film impossibile fa impazzire i fan

I recenti commenti di James Gunn su un eventuale live-action Suicide Squad v Justice League hanno chiaramente dato origine a grandi discussioni eccitate online, e adesso è anche sbucata una bellissima locandina fan-art per il progetto impossibile.

Dopo la deludente performance di Justice League di Joss Whedon nel 2017, il DC Extended Universe si è apparentemente allontanato dai grandi crossover e dalla narrazione serializzata in stile Marvel Cinematic Universe, ma ciò non impedisce ai fan di sognare: considerata la gran quantità di personaggi introdotti nel corso degli anni, alcuni fan vogliono vedere gli eroi e i cattivi del DCEU combattere in una battaglia epica, e grazie alla fan-art in calce all'articolo potete già farvi un'idea di come potrebbero andare le cose.

Dal social network Instagram ci arriva una locandina realizzata dall'artista digitale Malcolm Kenneth, che ha incluso vari membri della Suicide Squad e i supereroi della Justice League: come potete vedere nell'immagine qui sotto, le due figure più grandi in questo poster fanmade per Justice League Vs. Suicide Squad sono Superman e Bloodsport, una cosa molto sensata dato che il personaggio di Idris Elba nel film di Gunn si trova in prigione a Belle Reve per aver spedito l'Uomo d'Acciaio in terapia intensiva colpendolo con un proiettile di kryptonite, senza contare che James Gunn aveva inizialmente pensato a Superman come villain per The Suicide Squad. Un altro confronto interessante, a parte Batman v Harley Quinn, Deathstroke e Deadshot, sarebbe poi quello tra Aquaman e King Shark, data la loro propensione per l'acqua.

Ricordiamo che la Suicide Squad e la Justice League si scontreranno nel videogame di prossima pubblicazione Suicide Squad: Kill The Justice League, dal titolo piuttosto esplicativo.