The Suicide Squad uscirà al cinema o in streaming? Facciamo il punto della situazione

Dopo tanta attesa, tra due settimane esatte arriverà finalmente il momento di vedere The Suicide Squad di James Gunn, soft-reboot ma anche sequel del franchise targato DC Films dove verrà presentata la nuova Task Force X guidata tra gli altri dal Bloodsport di Idirs Elba e dal Peacemaker di John Cena.

Essendo un titolo a marchio Warner Bros. Pictures, in molti tra i fan meno attivi si sono domandati se il film possa uscire in sala, dunque al cinema, o in streaming, e oggi siamo qui per fare definitiva chiarezza sulla questione, sperando di darvi una mano. Rientrando nella proposta di distribuzione ibrida Warner Bros. annunciato lo scorso dicembre 2020 dallo studio, The Suicide Squad uscirà nelle sale cinematografiche americane il 5 agosto e in contemporanea su HBO Max per gli abbonati, il che significa che sarà disponibile anche in streaming in territorio USA.



Per il resto del mondo, il film di James Gunn approderà solo ed esclusivamente al cinema, il che significa che anche in Italia sarà l'unico modo di poter vedere la nuova, dissacrante e spietata follia supereroistica firmata dall'autore di Guardiani della Galassia. La data resta per altro la stessa, cioè il 5 agosto, dunque manca davvero pochissimo.



