The Suicide Squad: il nuovo trailer svela la presenza di un celebre villain di Batman!

Dopo le prime reazioni della stampa, l'hype per The Suicide Squad è alle stelle e la Warner Bros. ne ha approfittato per svelare un nuovo trailer promozionale attraverso i canali social ufficiali del film.

Il filmato, che trovate in calce all'articolo, è composto per lo più da materiale dietro le quinte, ma alcune succose scene inedite svelano la presenza di nuovi personaggi tenuti segreti fino a questo momento: e uno di questi è una vecchia conoscenza di Batman, che i fan DC saranno sicuramente lieti di ritrovare!

Ad un certo punto infatti il filmato mostra brevemente due prigionieri rinchiusi nella prigione di Belle Reve: uno di loro è stato identificato come la versione di James Gunn di Double Down, mentre l'altro è il celeberrimo villain Calendar Man, interpretato nientemeno che da Sean Gunn. Si tratta del secondo ruolo del fratello di James Gunn in The Suicide Squad, poiché l'attore ha anche realizzato il motion capture per Weasel.

Per chi non lo sapesse, Double Down è un cattivo legato ad un mazzo di carte maledetto, ed è in grado di staccare le carte dalla sua carne e utilizzarle in battaglia. E' stato precedentemente interpretato in live-action da J.R. Bourne in Arrow. Per quanto riguarda Calendar Man, invece, è un avversario di Batman e deve il suo nome al suo fascino per l'anno solare: conosce tutte le festività di qualsiasi giorno dell'anno, e spesso ne approfitta per compiere crimini. Sebbene sia nato con motivazioni sciocche durante la Silver Age, da allora è stato reinventato come un nemico terrificante, in particolare nella serie limitata Batman: The Long Halloween. The Suicide Squad rappresenta il suo debutto sul grande schermo, anche se David Dastmalchian (che ha un ruolo nel film di Gunn) lo ha doppiato nei recenti film d'animazione di Batman: Il lungo Halloween.

The Suicide Squad arriverà il 5 agosto in tutti i cinema italiani.