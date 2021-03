The Suicide Squad, il trailer è in arrivo? Ecco la risposta di James Gunn!

The Suicide Squad sarà il primo cinecomic DC Films ad uscire dopo Justice League di Zack Snyder, ma nonostante la data di lancio sia prevista per il 6 agosto i fan stanno ancora aspettando impazientemente il primo trailer ufficiale.

Nell'agosto del 2020 il regista e sceneggiatore James Gunn ha presentato un filmato ufficiale del suo nuovo film durante il DC FanDome, filmato che però presentava diversi elementi dal dietro le quinte della produzione e poche scene effettive del lungometraggio.

In più occasioni Gunn ha chiesto ai fan di essere pazienti, ammettendo anche di essere in ritardo con la pubblicazione del trailer, ma il pubblico continua a chiedere informazioni sui social media e l'ultima risposta arrivata dall'autore ha fatto scattare il senso di ragno di molti utenti: come potete vedere nel post in calce all'articolo, un utente di Twitter ha provato ad indagare sullo stato del filmato promozionale e James Gunn si è limitato a rispondere con una 'emoticon del silenzio'.

Potrebbe trattarsi di un modo educato di chiedere ai fan di fare silenzio e smetterla con le domande, ma secondo il popolo del web il regista con questa risposta silenziosa avrebbe lasciato un indizio facendo intendere che presto arriveranno novità delle quali non può parlare. Del resto è solo questione di tempo: mancano solo cinque mesi all'uscita del film, che negli Stati Uniti sarà distribuito al cinema e su HBO Max, e presto o tardi la pazienza dei fan verrà premiata.

Inizia il toto scommesse: provate ad indovinare il mese - o addirittura il giorno - dell'uscita del trailer di The Suicide Squad nella sezione dei commenti!