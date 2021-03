The Suicide Squad: il trailer arriva oggi e il poster ufficiale è meraviglioso!

Alla fine la famosa emoticon utilizzata da James Gunn nei giorni scorsi per rispondere ai fan che gli chiedevano del trailer di The Suicide Squad significava effettivamente qualcosa.

Il regista e sceneggiatore del nuovo cinecomic DC Films, infatti, nella notte ha ufficializzato che il primo filmato promozionale vero e proprio - dopo l'esteso dietro le quinte presentato al DC FanDome - sarà pubblicato oggi venerdì 26 marzo: nell'attesa, lo stesso Gunn ha diffuso sulla propria pagina ufficiale del social network Twitter anche il primo poster ufficiale del film, che ricalca le forme e lo stile delle locandine degli action degli anni '60.

Potete trovare tutto in calce all'articolo.

Restate sintonizzati dunque, dato che sulle pagine di Everyeye potremo svelarvi il tanto agognato filmato promozionale (che sarà rated-r, esattamente come il film) nel pomeriggio: nell'attesa, vi ricordiamo che il film uscirà negli Stati Uniti tra le sale cinematografiche e il servizio di streaming on demand HBO Max a partire dal 6 agosto, e al momento non è nota una data di uscita italiana. Speriamo che una versione doppiata del trailer imminente possa portare con sé le tanto attese novità.

Nel cast del nuovo film, un sequel/reboot del Suicide Squad di David Ayer uscito nel 2016, ritroveremo Margot Robbie, Joel Kinnaman e Viola Davis insieme a tantissime new entry, guidate da Idris Elba e John Cena: quest'ultimo sarà protagonista di una serie tv spin-off intitolata Peacemaker e attualmente in produzione per HBO Max.