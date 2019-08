The Suicide Squad: una torta di King Shark per il compleanno di James Gunn

James Gunn sta lavorando con Warner Bros. e DC per l'atteso nuovo film di Suicide Squad e tra un impegno l'altro ha potuto festeggiare il suo compleanno con una bella torta a tema.

Il team che sta lavorando al film insieme al regista, infatti, oggi lo ha accolto con ben due speciali torte di compleanno dedicate King Shark, uno dei personaggi che saranno introdotti da Gunn in questa nuova iterazione di Suicide Squad tutta da scoprire.

"Questa mattina sono entrato nell'ufficio della produzione di The Suicide Squad e ho trovato a sorpresa regali di compleanno con capre, asini, pecore e cammelli e queste fantastiche torte di King Shark. Ho il migliore team del mondo" ha scritto Gunn nel post che potete trovare in calce alla notizia.

Creato da Karl Kesel nel 1994, King Shark è un supercattivo del personaggio Superboy; umanoide dalle fattezze di uno squalo, è figlio di Chondrakha, re di tutti gli squali. Nei mesi scorsi The Wrap aveva affermato che Michael Rooker (attore che già collaborato diverse volte con Gunn) era in trattive per interpretare il personaggio in The Suicide Squad, notizie che però in seguito è stata smentita dallo stesso attore.

The Suicide Squad arriverà nelle sale il 6 agosto 2021, dopodiché Gunn potrà cominciare a lavorare al suo Guardiani della Galassia vol.3.