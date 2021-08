The Suicide Squad: TDK, uno dei personaggi più inutili, ha un'abilità ancora più inutile

Secondo quanto rivelato dallo sceneggiatore e regista James Gunn, il personaggio TDK, interpretato da Nathan Fillion nel nuovo cinecomic The Suicide Squad, avrebbe anche un'altra abilità, che però il film non ha mostrato.

Come chi ha visto il nuovo film DC già saprà, il personaggio di Nathan Fillion ha la capacità di staccarsi i propri arti e controllarli telepaticamente. Ora, secondo Gunn, TDK può staccarsi anche le gambe, e non solo le braccia. "TDK è solo un ragazzo in grado di staccarsi le braccia e le gambe. Questo è il suo unico potere", ha detto il regista, rivelando che effettivamente TDK possiede non una ma ben du abilità totalmente inutili.

TDK appare esclusivamente nel prologo di The Suicide Squad, quando la nuova Task Force X viene immobilizzata dal fuoco nemico sulla spiaggia di Corto Maltese. Rick Flag (Joel Kinnaman) invia TDK per fornire copertura, ma i suoi superpoteri si rivelano tutt'altro che di supporto: dopo essersi staccato le braccia e averle spedite telepaticamente dall'altra parte della spiaggia per schiaffeggiare i soldati nemici, con grande disgusto di Harley Quinn (Margot Robbie) e Savant (Michael Rooker), TDK e le sue braccia vengono fatti fuori in un secondo a colpi di fucile. La sua morte è talmente istantanea che il personaggio non riesce a mettere in mostra la sua seconda abilità, quella di staccarsi le gambe: forse una cosa del genere sarebbe stata troppo anche per James Gunn.

Per altri approfondimenti scoprite cos'è Corto Maltese e perché è legata a Batman di Tim Burton. Inoltre, se siete amanti dei gatti, fate la conoscenza di Polk-Dot Cat!