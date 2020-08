The Suicide Squad, Taika Waititi sarà King Shark? I fan non hanno dubbi

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, qui potete trovare tutti i super criminali di The Suicide Squad .

L'interprete dello squalo antropomorfo, Steve Agee, è stato infatti indicato come "il riferimento sul set" del personaggio e inoltre vestirà già i panni di John Economos. Proprio per questo, Waititi sembra effettivamente il principale indiziato come voce di King Shark.

Il regista di Jojo Rabbit ha già doppiato Korg nel Marvel Cinematic Universe e il droide IG-11 in The Mandalorian, perciò molti fan sono convinti che presterà la voce anche nella pellicola DC. In particolare, visto che tutti i membri della squadra suicida sono stati associati ai rispettivi interpreti, molti sono convinti che Waititi doppierà King Shark .

James Gunn è stato ospite al DC FanDome per presentare il suo The Suicide Squad e svelare tutti i protagonisti insieme al cast quasi al completo, ma resto ancora un alone di mistero intorno al ruolo di Taika Waititi .

