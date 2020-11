The Suicide Squad, Sylvester Stallone: 'Sono orgoglioso di far parte di questo progetto'

Sylvester Stallone è stato il protagonista di diversi franchise di successo e ha anche avuto una parte nell'universo Marvel con Guardiani della Galassia Vol.2. Ora sembra che l'interprete di Rocky Balboa stia per passare dall'altra parte della barricata.

L'attore ha rivelato sul suo Instagram che ha una parte nell'imminente The Suicide Squad di James Gunn, anche se non sappiamo ancora quale cosa andrà ad interpretare con precisione. L'annuncio è giunto con un video su Instagram con la didascalia che recita: "Nessun riposo per chi è stanco, ma quello che faccio è così divertente che non lo chiamo nemmeno al lavoro, è un regalo".

Nella clip che potete vedere qui di seguito, Stallone sottolinea che sta andando a lavorare con James Gunn, e sembra che l'attore abbia già preso parte ad una discreta quantità di scene che gli hanno permesso di definire questo nuovo progetto come "spettacolare". Ha poi assicurato ai suoi fan, che l'attesa sarà ben ripagata.

"Buongiorno a tutti, è sabato e sto per lavorare con un grande regista, James Gunn su Suicide Squad 2 e penso che sarà un'opera spettacolare", ha detto Stallone. "L'ho visto ed è incredibile, quindi sono molto orgoglioso di essere incluso e non posso dire altro Dovrete aspettare per vederlo, ma ne varrà la pena. Vi raccomando, continuate a dare pugni. Ci vediamo nei film".

Di recente James Gunn si è scagliato contro i paparazzi, sostenendo che rovineranno tutte le sorprese.