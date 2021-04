The Suicide Squad: svelato il ruolo misterioso di Taika Waititi nel film di James Gunn?

Sappiamo ormai da qualche tempo che Taika Waititi è nel ricco cast di The Suicide Squad, ma nei trailer fin qui diffusi dalla Warner Bros. di lui non vi è traccia, o almeno così si pensava fino a qualche ora fa. The Illuminerdi potrebbe aver scovato il regista e interprete Premio Oscar per la sceneggiatura di Jojo Rabbit e tornerà anche in Thor 4.

Qualche mese fa era stato annunciato l'ingresso di Taika Waititi nel cast di The Suicide Squad di James Gunn, ma adesso il sito The Illuminerdi potrebbe aver svelato il suo ruolo finora tenuto nascosto all'interno della pellicola. Una prima occhiata a Waititi l'avremmo avuta nel secondo trailer ufficiale di Taika Waititi. In precedenza i fan avevano scommesso si trattasse della voce di King Shark ma poi in quel ruolo è stato confermato Sylvester Stallone.

La scorsa estate il sito Splash Report aveva riportato che il personaggio interpretato da Waititi fosse Ratcatcher, considerando anche che Daniela Melchior è indicata come Ratcatcher 2. Ora il trailer potrebbe aver confermato quest'ultima teoria. In un passaggio infatti vediamo proprio Ratcatcher 2 (Daniela Melchior) nella sua cella e appesa al muro c'è una foto che la ritrae con un altro personaggio. Ingrandendo la foto possiamo notare come questi sia proprio Waititi che a questo punto interpreta proprio Ratcatcher!

Il nuovo cinecomic di James Gunn ha stabilito il nuovo primato nel campo dei trailer rated-r, raggiungendo la straordinaria cifra di 150 milioni di visualizzazioni nella prima settimana: è stato lo stesso Gunn, regista e sceneggiatore del film, a comunicarlo ai propri followers tramite la sua pagina ufficiale del social network Twitter. Tale record è stato ottenuto con il primo trailer di The Suicide Squad.