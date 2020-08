The Suicide Squad, svelati tutti i supercriminali del film di James Gunn

Finalmente sappiamo la verità: al DC FanDome sono stati finalmenti annunciati i (più o meno) sorprendenti ruoli di Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi e il resto della banda di criminali chiamata The Suicide Squad.

Quando fu annunciato il cast di The Suicide Squad, la prima reazione di tutti gli appassionati fu quella di cercare di capire chi avrebbe potuto interpretare chi nel nuovo film DC.

Teorie su teorie si sono susseguite negli ultimi mesi, e se alcune si sono rivelate veritiere (come John Cena nei panni di Peace Maker), altre non ci sono andate neanche vicino (Idris Elba come Bronze Tiger).

Ma senza ulteriori indugi, ecco l'elenco completo degli interpreti di The Suicide Squad e i loro rispettivi ruoli.

Viola Davis - Amanda Waller

Margot Robbie - Harley Quinn

Jai Courtney - Captain Boomerang

Joel Kinnaman - Rick Flag

David Dastmalchian - Polka-Dot Man

John Cena - Peacemaker

Idris Elba - Bloodsport

Nathan Fillion - TDK

Flula Borg - Javelin

Peter Capaldi - The Thinker

Sean Gunn - Weasel

Pete Davidson - Blackguard

Michael Rooker - Savant

Steve Agee - King Shark

Alice Braga - Solsara

Daniela Melchior - Ratcatcher II

E voi, che ne pensate? Vi piacciono questi abbinamenti? O ne avreste preferiti di diversi? Fateci sapere nei commenti.

The Suicide Squad arriverà il prossimo anno nelle sale.