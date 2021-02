The Suicide Squad, svelata la sinossi integrale del film di James Gunn: trailer in arrivo?

Warner Bros. e HBO Max stanno ingranando la quinta: a pochi giorni dal trailer di Justice League e in attesa del trailer di Mortal Kombat, è stata appena rivelata la sinossi ufficiale di The Suicide Squad, il nuovo cinecomic di James Gunn.

Il film sarà distribuito negli Stati Uniti tra i cinema ancora aperti e la piattaforma di streaming on demand di WarnerMedia a partire dal 6 agosto prossimo, e ad oggi - a parte il filmato introduttivo presentato al DC Fandome e alcuni teaser distribuiti nei trailer di HBO Max - non è ancora stato pubblicato un vero e proprio trailer promozionale.

Ora che però, come confermato da Gunn stesso, il film è definitivamente pronto, i fan potrebbero aspettarsi l'arrivo di un trailer ufficiale nelle prossime settimane. Nel frattempo, qui sotto trovate l'ultima sinossi del progetto:

"Benvenuti all'inferno, ovvero Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti d' America. Dove sono tenuti i peggiori supercriminali e dove questi faranno di tutto per uscirne, anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X ... o morire nel tentativo? Mettete insieme una serie di brutti ceffi, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica preferita di tutti, Harley Quinn, armateli pesantemente e lanciateli (letteralmente) sulla remota isola piena di nemici di Corto Maltese, e seguiteli attraverso una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia in ogni dove: la squadra è in missione di ricerca e distruzione, con il solo colonnello Rick Flag operativo sul campo per tenerli d'occhio ... e ovviamente Amanda Waller, che da lontano segue ogni loro movimento. E come sempre, una sola mossa sbagliata e sono morti (che sia per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra traditore o della stessa Waller). Se volete scommettere, la mossa intelligente sarebbe puntare contro di loro. Contro chiunque di loro."