The Suicide Squad: svelata la durata ufficiale del film DC di James Gunn!

Diciamocelo chiaramente, dopo la delusione di Suicide Squad di David Ayer, sono in molti quelli che attendono con impazienza il The Suicide Squad di James Gunn e il regista ora, ci ha rivelato un altro particolare della pellicola, ovvero la sua durata.

Il regista, infatti, ha condiviso su Twitter questa significante notizia, rispondendo al post di un fan che aveva fatto un sogno a dir poco esilarante proprio su The Suicide Squad.

"Ho sognato che The Suicide Squad fosse diviso in due film; abbiamo visto la prima parte, con cameo, montaggi di allenamenti estremamente cruenti, morti di certo non fuori campo, prati di campagna, il Pensatore con i capelli e gli uffici della WB".

Gunn a questo punto ha scherzosamente detto che questo sogno non era poi così distante dalla realtà e ha ammesso che la pellicola durerà 2 ore e 12 minuti. Insomma, The Suicide Squad almeno in termini orari non si distaccherà particolarmente dal lavoro di Ayer che, nella versione cinematografica dura 124 minuti e cioè poco più di 2 ore.

Intanto continua la polemica per l'uscita di The Suicide Squad in contemporanea al cinema e su HBO Max, il produttore del film ha infatti confessato che avrebbe preferito vederlo solo nelle sale cinematografiche ma purtroppo, la Warner Bros non la pensava ugualmente.