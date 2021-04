The Suicide Squad, i supercriminali di James Gunn in azione nelle nuove immagini

Dopo aver visto le copertine di Total Film dedicate a The Suicide Squad, l'attesa pellicola DC diretta da James Gunn torna a mostrarsi con una serie di immagini ufficiali pubblicate in anteprima dalla rivista.

Le foto, a cui potete dare un'occhiata in calce alla news, offrono un nuovo sguardo ad alcuni membri della Task Force X: Idris Elba nei panni di Bloodsport, Daniela Melchior in quelli di Ratcacther 2, David Dastmalchian nel ruolo di Polka-Dot Man, King Shark (doppiato in originale da Sylvester Stallone) e John Cena nel ruolo di Peacemaker, che ricordiamo sarà anche protagonista di una serie spin-off di The Suicide Squad in arrivo su HBO Max. Inoltre, una delle immagini ritrae Gunn mentre è impegnato a dirigere Elba sul set del film.

Il nuovo numero di Total Film promette una lunga intervista al regista e sceneggiatore del film e ai membri del cast, tra cui figurano anche Margot Robbie e Peter Capaldi, dunque potrebbero essere in arrivo degli interessanti retroscena sullo sviluppo del progetto. Ovviamente, per tutte le novità su The Suicide Squad rimanete sintonizzati sulle nostre pagine.

L'uscita di The Suicide Squad è fissata al prossimo 6 agosto 2021 nelle sale americane e su HBO Max, mentre in Italia verrà distribuito con un giorno di anticipo il 5 agosto. Cosa vi aspettate dalla nuova avventura della squadra suicida? Fatecelo sapere nei commenti.