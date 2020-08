The Suicide Squad: tutti i super criminali di James Gunn tra new entry e villain iconici

Dopo l'anteprima mozzafiato di The Suicide Squad, l'hype per il prossimo film di James Gunn ha raggiunto le stelle, ma quanto conosciamo questi incorreggibili e folli super-villain? Scopriamolo insieme tuffandoci negli angoli più reconditi dell'universo DC.

Uno dei grandi ritorni sullo schermo è la rinnovata Harley Quinn di Margot Robbie, che con nuovi abiti in pelle e il suo "bazooka da passeggio" anticipa un ritorno più esplosivo che mai, soprattutto dopo il lungo viaggio che l'ha portata dal primo Suicide Squad a Birds of Prey ed infine al set di Gunn. A ritornare sono anche il Rick Flag di Joel Kinnaman, che sfoggia un look più vicino ai fumetti e una nuova letale arma, e il Boomerang di Jai Courtney, apparso anche in un cameo di Birds of Prey.

Grande rivelazione è invece l'antieroe di Idris Elba: molti già vedevano in lui il nuovo Deadshot (precedentemente interpretato da Will Smith), ma nella sorpresa generale abbiamo scoperto che interpreterà Bloodsport, apparso per la prima volta nella run di Superman del 1987. È un sicario professionista che potrebbe far impallidire John Wick, esperto di armi ed armature altamente tecnologiche che costruisce egli stesso e, se non bastasse, spesso al soldo di Lex Luthor e con un passato che lo lega a Superman. Chi potrebbe ereditare il ruolo di Deadshot è invece Tyla, figlia di Bloodpsort interpretata da Storm Reid, anche se nulla la riguardo è ancora stato confermato.

Altro personaggio legato a Clark Kent è Mongal, interpretato da Mayling Ng, figlia di Mongul, regnante supremo e leader carismatico del pianeta Warlordche ha più volte intrecciato il suo cammino con Bloodsport e Superman: che sia l'inizio di un universo espanso?

Anche John Cena e il suo debutto a sorpresa come Peacemaker/ Christopher Smith destano molta curiosità soprattutto per la sua irriverente parodia di Captain America: arruolatosi a 18 anni per la guerra del Vietnam, ben presto Smith si rende conto che la pace è il bene più prezioso e che per ottenerla ogni strumento è lecito... Persino lo sterminio di interi villaggi. Abbiamo già menzionato il suo costume rosso, bianco e blu?

Ad interpretare Javeliin sarà invece Flula Borg, molto simile alla sua rappresentazione cartacea e famoso per l'utilizzo in battaglia di un giavellotto, da cui il nome. King Shark, così chiamato per essere metà squalo martello e metà uomo, è interpretato da Steve Agee, mentre altro personaggio poco conosciuto è il Polka-Dot Man di David Dastmalchian (The Dark Knight, Ant-man), che se a prima vista può sembrare innocuo e bizzarro è in realtà uno dei più letali membri della banda di criminali. Polka, il cui vero nome è Abner Krill, ha la capacità di trasformare i pois del suo costume in armi micidiali ed è uno dei più pericolosi tra i nemici di Batman.

Vecchie conoscenze del set di Gunn sono poi Michael Rooker e il fratello Sean Gunn, rispettivamente Yondu e Rocket (che cura solo nella sezione CGI, in quanto doppiato da Bradley Cooper), che sono rispettivamente tornati per i ruoli di Savant e Weasel... Una donnola assassina e decisamente fuori di testa. Ultimi membri del team di canaglie di Gunn sono The Thinker, interpretato da Peter Capaldi e molto simile all'Hellraiser dell'omonima saga di film horror; Ratcharter-2 di Daniele Melchior, dalle sembianze ed atteggiamenti simili a quelli di un ratto, ed infine il Blackguard di Pete davidson, dotato di super forza e di un'armatura impenetrabile.