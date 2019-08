The Suicide Squad, Steve Agee sarà Re Squalo nel film di James Gunn

Il casting per The Suicide Squad inanella un ruolo chiave per la produzione della pellicola: James Gunn ha infatti ingaggiato Steve Agee, voce celebre negli Stati Uniti, per interpretare Re Squalo, uno degli antagonisti eccellenti dell’universo DC.

Da tempo il ruolo di Re Squalo era divenuto un piccolo caso per il nome dell’attore che lo avrebbe interpretato: inizialmente si era pensato a Michael Rooker, ma dopo le dichiarazioni del diretto interessato il personaggio era rimasto nel limbo del cast.

Finalmente, svelato il nome di Steve Agee il villain di The Suicide Squad ha un volto iconico al quale affidarsi; gli appassionati di cinecomic ricorderanno poi il grande interprete comico statunitense legandolo proprio a James Gunn, dato che i due si sono già visti in un set del Marvel Cinematic Universe.

La diretta concorrenza cinematografica è stata infatti l’occasione per vedere Steve Agee nei panni di Gef, personaggio conosciuto nei Guardiani della Galassia Vol. 2; a distanza di due anni la coppia dunque si forma di nuovo per dare vita alla creatura subacquea.

Il debutto sul grande schermo di Re Squalo - il personaggio è già apparso nell'Arrowverse - andrà a coincidere con l’impresa di James Gunn nel ruolo di sceneggiatore e regista di un film a metà strada fra il seguito e il reboot di Suicide Squad, la pellicola del 2016 diretta da David Ayer che ebbe successo al botteghino nonostante i pareri contrari della critica.

La revisione operata dalla Warner Bros. con il cast in continua espansione darà i suoi frutti dal 23 Settembre 2019, giorno di inizio della produzione di The Suicide Squad che dovrebbe uscire negli Stati Uniti il 6 Agosto 2021, poco prima che il regista torni a dedicarsi a Guardiani della Galassia Vol. 3.