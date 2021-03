The Suicide Squad, ecco lo spettacolare trailer ufficiale del nuovo film DC di James Gunn!

Come promesso nelle scorse ora, Warner Bros. ha finalmente diffuso in rete il trailer ufficiale di The Suicide Squad, attesissimo cinecomic diretto da James Gunn in arrivo il prossimo agosto al cinema e su HBO Max.

In questa nuova avventura d'azione targata DC ritroveremo personaggi già apparsi nel Suicide Squad del 2016 come Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flag (Joel Kinnaman), Jai Courtney (Captain Boomergang) e Amanda Waller (Viola Davis) insieme ad esplosive new entry quali Savant (Michael Rooker), Peacemaker (John Cena), Bloodsport (Idris Elba) e TDK (Nathan Fillion), oltre che King Shark, doppiato in originale da Sylvester Stallon, e Weasel (Sean Gunn).



Insieme al filmato, i membri del cast hanno diffuso sui social dei suggestivi poster ufficiali dedicati ai propri personaggi. Potete dare un'occhiata alle immagini nella galleria in calce alla news.

Vi ricordiamo che il regista dei Guardiani della Galassia in questo periodo sta lavorando anche a Peacemaker, serie spin-off di The Suicide Squad che vedrà come protagonista la versione estremizzata di Captain America interpretata da John Cena. Ovviamente, negli USA lo show è in arrivo su HBO Max.

Che ve ne pare di questo primo trailer ufficiale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto, vi lasciamo al meraviglioso poster ufficiale di The Suicide Squad pubblicato ieri in anticipazione del reveal.