The Suicide Squad su Sky Cinema: arriva un'intera programmazione dedicata ai supereroi!

In attesa di sapere se James Gunn tornerà per un sequel di The Suicide Squad, il nuovo cinecomic dell'autore di Guardiani della Galassia si prepara ad esordire in prima visione su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Il film arriverà in prima tv lunedì 25 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection - Heroes), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K: irriverente blockbuster basato sui personaggi della DC, il film vede lo sceneggiatore e regista James Gunn alla guida di uno strepitoso cast corale, con Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis e John Cena che danno vita ad una nuova avventura d’azione dei supereroi più degenerati della DC.

The Suicide Squad - Missione Suicida fa parte della SKY CINEMA COLLECTION – HEROES, che da sabato 23 aprile a venerdì 6 maggio si accenderà su Sky Cinema Collection con oltre 60 titoli con tutti gli eroi più amati: tra gli altri film che appartengono all’universo DC anche Wonder Woman 1984, Aquaman, Justice League e Shazam!, mentre dal mondo Marvel spazio a Venom La Furia Di Carnage e ai due film dedicati al gigantesco umanoide dalla pelle verde, Hulk e L’incredibile Hulk. Fanno parte della collection anche altri titoli come Dredd - Il Giudice Dell’apocalisse, Mazinga Z - Infinity, Scontro Tra Titani, Kick-Ass e Sucker Punch.

