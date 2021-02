The Suicide Squad, la sinossi del film ci svela la nuova missione di Harley Quinn e soci

Si è detto di tutto e di più del The Suicide Squad di James Gunn, ma fino ad oggi ben poco sapevamo dell'elemento che più di tutto dovrebbe dare sostanza al film chiamato a far meglio del suo predecessore del 2017: la trama. La sinossi ufficiale, dunque, arriva finalmente a concederci un primo sguardo a ciò che vedremo (si spera) sul grande schermo.

La base di partenza è ovviamente la stessa del film di David Ayer: un gruppo di pazzi criminali, capitanati ovviamente dalla Harley Quinn di Margot Robbie, è chiamato ad impelagarsi in una pericolosissima missione supersegreta per avere qualche speranza di sfuggire alle grinfie del carcere di massima sicurezza di Belle Reve.

I nostri, ragguagliati sul loro obbiettivo dalla solita Amanda Waller (Viola Davis, una delle superstiti del film del 2017), partiranno quindi per la sperduta isola di Corto Maltese, dove si troveranno ad avere a che fare con un esercito di nemici armati fino al collo e con la consapevolezza di non avere un'altra chance: il primo passo falso vuol dire morte.

La sinossi non rivela, dunque, quale sarà l'obbiettivo dei nostri: per quello, presumibilmente, dovremo aspettare di avvicinarci ulteriormente alla data d'uscita del film di James Gunn. A proposito: pare sia stato proprio il regista di The Suicide Squad a chiedere a John Cena di mangiare 40 empanadas di fila per una scena del film! Nei giorni scorsi, inoltre, è stato ufficializzato l'arrivo di altri spin-off di The Suicide Squad oltre a quello su Peacemaker.