The Suicide Squad: primo sguardo al team di James Gunn nelle nuove foto dal set

Dopo la conferma del ruolo di Nathan Fillion, sono emerse in rete una valanga di foto che mostrano il look dei protagonisti di The Suicide Squad direttamente sul set del film di James Gunn.

Le immagini, che potete trovare nel link in calce alla notizia, offrono un primo sguardo al ritorno di Jai Courtney (Captain Boomerang) insieme a diverse new entry tra cui Fillion (Arm-Fall-Off-Boy), Pete Davidson (Blackguard), Flula Borg (Javelin), Sean Gunn (Weasal) e Mayling Ng (Mongal). Degli attori citati, il fratello di Gunn è l'unico ad indossare interamente una tuta da motion capture.

Nelle foto non c'è traccia di alcune delle star più attese del film, ovvero Idris Elba (il cui ruolo rimane segreto), Margot Robbie, John Cena e Taika Waititi, ma possiamo consolarci con una prima occhiata al look della Suicide Squad messa insieme da Gunn. Come vi sembrano i costumi dei personaggi? Fatecelo sapere nei commenti.

Sequel/reboot del film di David Ayer, The Suicide Squad ha iniziato ufficialmente le riprese nelle scorse settimane in vista di un'uscita prevista per il 6 agosto 2021. Il cast del film al completo si è riunito di recente con il regista per la premiere di Joker, l'ultimo film di casa DC che sta infrangendo record su record al box office di ottobre.