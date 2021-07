The Suicide Squad, nuovo sguardo a Starro e Harley Quinn grazie al merchandising ufficiale

A tre settimane dell'uscita dell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn nei cinema italiani, è grazie ai social che possiamo dare una nuova occhiata al personaggio di Starro e a quello di Harley Quinn (Margot Robbie) in alcune immagini del merchandising ufficiale del cinecomic DC Films.

Settimane fa, in una recente intervista, James Gunn aveva già parlato del rapporto tra il suo film e il primo capitolo di Ayer, spiegando come non abbia voluto entrare in contrasto con il lavoro del collega e rimanere il più possibile fede ai fumetti originali:



"Non volevo creare qualcosa che contrastasse il primo film. Non si trattava di passare attraverso una lista di controllo per cercare quello che di buono o di sbagliato c'era nel primo capitolo; quello che funzionava e quello che invece non andava. L'idea era recuperare il concetto con cui John Ostrander aveva iniziato questi fumetti, cioè che questi sono supereroi del ca**o e di serie B considerati usa e getta dal governo degli Stati Uniti e che vengono inviati in missioni black-op, quelle alle quali probabilmente non sopravvivranno ma tanto chi se ne frega, sono prigionieri di mer*a senza chissà quali abilità".



The Suicide Squad vede nel cast - tra gli altri - Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Michael Rooker e Peter Capaldi, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 agosto 2021.