The Suicide Squad: primo sguardo a John Cena nel nuovo video dal set

Dopo aver elogiato il elogiato il talento narrativo di James Gunn, John Cena è stato finalmente avvistato sul set di The Suicide Squad nei panni del suo misterioso personaggio, il quale non è ancora stato rivelato.

Come potete vedere in calce, su Twitter è infatti emerso un video che mostra l'arrivo dell'attore sul set del film e anche alcuni momenti delle riprese. Nello stesso post, pubblicato dall'account DC Movie News, possiamo vedere anche la foto di Cena in compagnia di un giovane fan.

Purtroppo le immagini non offrono molti indizi sul ruolo che Cena avrà nel film DC, anche se durante una delle scene possiamo notare una forte presenza militare. Ospite il mese scorso da Jimmy Kimmel, dove ha parlato anche della sua esperienza nel cinecomic, l'attore ha evitato di rispondere ad una domanda su Peacemaker, personaggio a cui è stato associato più volte nel corso dei mesi.

Diretto da James Gunn, il film non arriverà nelle sale prima del 6 agosto 2021, dunque potremo dover attendere ancora qualche mese prima di sapere i dettagli sui protagonisti. Nell'attesa, a proposito di DC Films, vi ricordiamo che Bird of Prey debutta oggi nei cinema italiani (qui trovate la nostra recensione di Birds of Prey).