The Suicide Squad: primo sguardo a Idris Elba e John Cena nel film DC

Dopo le recenti immagini del cast sul set di The Suicide Squad, Just Jared ha pubblicato delle nuovo foto che mostrano per la prima volta Idris Elba e John Cena nell'atteso film di James Gunn.

Le immagini, che potete trovare a questo indirizzo, sono state scattate all'interno dei una prigione di Atlante che sta ospitando la troupe del nuovo Suicide Squad: nelle foto vediamo Elba (Vigilante) e Cena (Peace Maker) con indosso la divisa arancione da carcerato insieme a Daniela Melchior e Viola Davis, interpreti rispettivamente di Rat Catcher e Amanda Waller.

Avendo visto nei giorni scorsi i personaggi di Nathan Fillion, Pete Davidson, Flula Borg, Sean Gunn e Mayling Ng, mancano all'appello alcuni dei protagonisti più attesi tra cui Margot Robbie - che apparirà anche in Birds of Prey - Taika Waititi, Peter Capaldi e l'altra new entry Michael Rooker.

La trama del film è ancora tenuta sotto segreto, tanto che lo stesso Gunn non si è ancora sbilanciato nel definirlo come un sequel o un reboot del primo Suicide Squad, ma la certezza è che vedremo il ritorno dello scatenato gruppo di supercattivi DC. L'uscita nelle sale è prevista per il 6 agosto 2021.

Per altre notizie vi rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Gunn sulla disponibilità di Warner Bros.