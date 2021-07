The Suicide Squad è un sequel o un reboot? Ecco la risposta definitiva

The Suicide Squad sarà un sequel o un reboot del film del 2016? Questa domanda ha accompagnato il film di James Gunn fin dal suo primo annuncio, e ora il produttore Peter Safran si è espresso definitivamente sulla questione.

"Non un è né un sequel né un reboot, è solo la Suicide Squad di James Gunn" ha dichiarato Safran durante la conferenza stampa dedicata all'uscita della pellicola, tornando poi a parlare delle origini del progetto. "Penso che sia stato guidato in gran parte dall'improvvisa disponibilità di James Gunn che è iniziata a luglio dello scorso anno. L'ho sempre vista come un proprietà incredibile, e quando ne ho parlato con James, la sua reazione è stata 'Non sono sicuro. Fammici pensare.' Ci ha pensato un po' ma parliamoci chiaro, chi è meglio di James Gunn per riunire un disparato gruppo di estranei in una missione?"

Nel corso della chiacchierata, Safran ha poi confermato che Warner Bros. si è resa disponibile a fornire a Gunn piena libertà creativa fin da subito: "Questo è stato il mio ultimo suggerimento, e la sua reazione finale è stata 'Chiedi a Warner Bros. se devo essere vincolato a qualcosa che è successo prima, riguardo ai personaggi, o se posso semplicemente ricominciare da zero'. E loro mi hanno risposto 'Vogliamo la Suicide Squad di James Gunn.' Questo è ciò che è."

La pellicola debutterà nelle sale italiane il 5 agosto. Nel frattempo, Gunn ha rivelato di aver già parlato con Warner per eventuali altri progetto DC.