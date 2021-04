The Suicide Squad, ecco il secondo trailer con altre scene inedite!

Sono giorni di fibrillazione sul fronte DC: archiviata (più o meno) la questione Snyder Cut, l'attenzione dei fan si è ora spostata sul The Suicide Squad di James Gunn, che qualche giorno fa ha cominciato a darci i primi assaggi delle follie che vedremo sul grande schermo tra qualche tempo.

Dopo l'uscita del primo trailer e del primo spot TV di The Suicide Squad, dunque, il film che riporterà in scena l'Harley Quinn di Margot Robbie torna a mostrarsi in questo secondo trailer esteso intitolato Rebellion, nel quale ci viene concesso un nuovo sguardo agli eroi messi in scena da James Gunn grazie anche ad alcune scene non presenti nei filmati precedenti.

L'ironia dissacrante c'è tutta, l'azione anche, la violenza pure: questo secondo trailer sembra dunque confermare tutto ciò che abbiamo visto finora e continua quindi a far sì che le aspettative per il ritorno della squadra suicida (in una formazione nuova di zecca, s'intende) siano decisamente alte. Con un villain a forma di stella marina gigante e Sylvester Stallone nei panni di uno squalo, d'altronde, potrebbe mai essere diversamente?

Cosa ve ne pare di questo secondo trailer ufficiale? Diteci la vostra nei commenti! Un nuovo poster di The Suicide Squad, intanto, ha fatto ipotizzare l'esistenza di un legame tra Starro e il Pensatore.