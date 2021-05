The Suicide Squad: le scene con Harley Quinn? Le migliori di James Gunn!

Nel corso di una sue recente intervista concessa ad Associated Press, James Gunn ha parlato delle spettacolari scene d'azioni girate nel suo ultimo film, The Suicide Squad, soffermandosi con particolare gioia ed entusiasmo su quelle che vedono coinvolta come protagonista la Harley Quinn nuovamente interpretata da Margot Robbie.

Elogiando ancora una volta il talento di Margot Robbie, James Gunn ha candidamente ammesso che le scene girate con l'attrice potrebbero tranquillamente essere le migliori scene action da lui mai girate in carriera: "E' perfettamente in grado di fare commedia, ed è capace di fare dramma. E fisicamente è una vera atleta ed è in grado di eseguire i suoi stunt in modo aggraziato, magnifico e bellissimo. Così ho scritto la più grande scena d'azione mai realizzata per me proprio intorno al suo personaggio Harley, ed è stato molto divertente da creare a ogni livello, dal lavorare con gli stuntmen fino al lavorare direttamente con lei. Probabilmente sono i miei 4 minuti di film più belli che abbia mai girato".

Il regista, ora sul set della miniserie Peacemaker con John Cena, ha continuato: "Margot Robbie sa fare di tutto. O pensavo sapesse fare tutto. Poi un giorno doveva cantare e le ho detto: 'Ok, beh sai fare di tutto tranne una cosa', ma è una grande attrice. Ha perfettamente capito il personaggio".

Recentemente, Gunn ha anche rivelato di aver subito minacce anonime per via delle morti che ci saranno in The Suicide Squad. "Questa mattina su Instagram: 'Questa è una minaccia. Se uccidi (nome di un personaggio) diventerai vittima di un mio crimine d'odio.' Ogni. Singolo. Giorno" ha scritto Gunn su Twitter, aggiungendo però che per fortuna ormai ha imparato a ignorare questo tipo di commenti.