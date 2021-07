The Suicide Squad sbanca Rotten Tomatoes: 100% per il film di James Gunn!

A pochi giorni dall'uscita nelle sale, abbiamo finalmente scoperto con certezza se The Suicide Squad è un sequel o un reboot. In ogni caso, il nuovo film di James Gunn sembra partire sotto i migliori auspici. La critica già lo adora, almeno a giudicare dal punteggio iniziale ottenuto su Rotten Tomatoes: un clamoroso 100%.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, il dato si basa su un totale di 46 recensioni. Il giudizio del pubblico, naturalmente, non è ancora disponibile, e il punteggio si aggiornerà dopo l'uscita di The Suicide Squad nelle sale.

La sinossi ufficiale di The Suicide Squad recita: "Benvenuti all'inferno - alias Bell Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti d'America. Dove sono tenuti i peggiori Supercriminali, che faranno di tutto per uscirne - anche unirsi alla super-segreta, super-losca Task Force X. Il compito fallo-o-muori di oggi? Mettere su una banda di outsider, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica preferita di tutti, Harley Quinn. Quindi armali pesantemente e lasciarli (letteralmente) sulla remota isola, invasa dai nemici, di Corto Maltese."

Secondo James Gunn, The Suicide Squad è molto più crudo di Guardiani della Galassia. Fanno parte del cast, tra gli altri, Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney e Peter Capaldi.