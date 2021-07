The Suicide Squad, sale l'hype per Harley Quinn: Ha una delle scene migliori di James Gunn

Il nuovo trailer di The Suicide Squad ha ricordato ai fan che manca soltanto un mese al film DC, e adesso in una nuova intervista promozionale il produttore Peter Safran ha buttato benzina sul fuoco dell'hype anticipando una scena che avrà per protagonista la Harley Quinn di Margot Robbie.

"A un certo punto, Harley Quinn una grande scena di fuga, e vi assicuro che diventerà una delle vostre scene preferite. È semplicemente una cosa incredibile che, non so come, James Gunn e Guy Norris, il nostro coordinatore degli stunt e regista di seconda unità, sono riusciti ad inventare. E' semplicemente fantastica. È una scena piena d'azione e grande divertimento" ha dichiarato Safran.

Margot Robbie riprenderà il suo iconico ruolo di Harley Quinn dopo Birds of Prey e Suicide Squad di David Ayer, film ai quali The Suicide Squad di James Gunn non sarà strettamente legato. Safran ha anche voluto lodare il suo nei panni della celebre anti-eroina DC: "Penso che abbia posseduto questo personaggio sin dal primo giorno del primo Suicide Squad. Quando ho visto quel per la prima volta sono stato immediatamente colpito dal suo lavoro, come del resto è accaduto a milioni di fan in tutto il mondo. Margot è semplicemente incredibile in quel ruolo. E lei lo sa. Ho trovato giustissima l'idea di fare un film Birds of Prey, e infatti lei ne è una produttrice. Ha sviluppato quell'idea con Christina Hodson, la sceneggiatrice, quindi si capisce quanto sia attratta da questo personaggio. Al punto che quando ha letto la sceneggiatura di James per questo film - e James ha scritto questo film senza parlare con gli attori, l'ha scritta per conto suo - quando l'ha letta ha avuto diversi ottimi suggerimenti per la caratterizzazione di Harley. Penso che Margot provi un senso di profondo orgoglio e di appartenenza all'evoluzione di Harley. E in questo modo, anche se di film in film può avere un aspetto un po' diverso, può apparire leggermente diversa e può indossare abiti diversi ... il pubblico riconosce sempre la stessa Harley, quella che tutti amano."

The Suicide Squad uscirà al cinema a partire dal 5 agosto prossimo. Recentemente, Margot Robbie ha parlato proprio dei nuovi vestiti di Harley Quinn in una nuova intervista promozionale che potete trovare su Everyeye.