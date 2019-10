The Suicide Squad, rivelato il ruolo di Idris Elba, di Nathan Fillon e di Michael Rooker

Negli scorsi mesi ci sono state molte speculazioni sull'identità del personaggio che Idris Elba avrebbe interpretato in The Suicide Squad, ma un nuovo rapporto potrebbe aver fatto definitivamente luce sulla faccenda.

Ora che James Gunn ha rivelato il cast completo del suo nuovo film e soprattutto dato che le riprese del progetto Warner Bros. sono iniziate ormai da qualche giorno, The Weekly Planet Podcast riferisce di essere venuto a conoscenza del ruolo della star di Prometheus e Luther.

Il ruolo di Elba ha generato una vera e propria telenovela negli scorsi mesi: inizialmente era stato riferito infatti che l'attore avrebbe sostituito Will Smith nei panni Deadshot, ma la cosa cambiò quando si puntò il dito in direzione di Bronze Tiger; adesso però The Weekly Planet Podcast sostiene che Idris Elba ha ottenuto il ruolo di Vigilante, un personaggio apparso nel corso della serie televisiva Arrow.

La versione più recente di Vigilante nei fumetti DC è quella di Donald Fairchild, un ex giocatore di basket che assume questa identità segreta per combattere il crimine.

A margine, vi segnaliamo anche che, secondo al stessa fonte, Nathan Fillion reciterà nel ruolo di Arm-Fall-Off-Boy, mentre vedremo anche Sean Gunn come Weasel, Flula Borg come Javelin, Pete Davidson come Blackguard, Michael Rooker come Savant e Mayling Ng come Mongal.

Se le indiscrezioni dovessero dimostrarsi vere, è lecito credere che il film di Gunn finirà con l'essere estremamente diverso da quello di David Ayer. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.