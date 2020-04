The Suicide Squad a rischio rinvio? James Gunn smentisce

La pandemia del Coronavirus ha bloccato, tra i molti settori, anche Hollywood e l'industria dell'intrattenimento: le riprese e le date di uscita di moltissimi film hanno subito ritardi e slittamenti, ma questo non sembra il caso di The Suicide Squad. Il regista James Gunn ha rassicurato i fan in tal senso.

Le riprese di The Suicide Squad sono terminate a febbraio e, rispettando il distanziamento sociale e la quarantena, James Gunn sta lavorando da casa alla post produzione. A meno che non emerga improvvisamente la necessità di riprese aggiuntive, tutto il materiale è a disposizione e i lavori possono procedere secondo i programmi.

Il regista ha voluto rispondere su Twitter alle preoccupazioni di uno dei suoi follower, che chiedeva: "In che modo tutti i ritardi influenzano la produzione? Può essere una buona cosa per gli studi VFX?"

La sua risposta, che si può vedere anche in calce alla news, è stata: "Per The Suicide Squad? Siamo ancora nel programma per ora."

L'uscita di The Suicide Squad è prevista per agosto e al momento sembra che il COVID-19 non stia compromettendo più di tanto i programmi. Ci sono ancora diversi mesi per terminare il film e le scadenze possono essere rispettate. Detto questo, è ovvio che bisognerà considerare attentamente l'evolversi della situazione, le misure di sicurezza che saranno via via stabilite, la data della riapertura dei cinema e le regole della loro fruizione e così via.

Nel cast di The Suicide Squad ci sarà anche John Cena, che a quanto pare potrebbe cimentarsi presto con un altro cinecomic.