The Suicide Squad: le riprese quasi al via, per Sean Gunn la sceneggiatura è bellissima

Molto presto l'atteso e altrettanto misterioso The Suicide Squad di James Gunn inizierà la produzione, anche se ad oggi non sappiamo praticamente nulla del progetto, neanche se sarà un reboot oppure un sequel di Suicide Squad.

Un'altra cosa che non sappiamo è se Sean Gunn, fratello del regista, finirà o meno con l'avere una parte nel cast (nella saga di Guardiani della Galassia ne ha ben due, è sia Rocket che Kraglin), ma nel frattempo l'attore è stato intercettato dai colleghi di ComicBook, che lo ha interrogato sul film.

Naturalmente non ha potuto confermare il suo coinvolgimento in The Suicide Squad, però in compenso ha ammesso di aver letto la sceneggiatura scritta dal fratello.

"Vedremo", ha detto a proposito del suo possibile ruolo. Dopodiché ha aggiunto: "So che è James molto entusiasta dell'imminente inizio delle riprese e ora che ho letto la sceneggiatura posso garantire che è davvero bellissima. Non dirò altro. Okay dirò che è piuttosto jazz, e che sono decisamente eccitato di vedere cosa succederà. Le riprese inizieranno presto."

The Suicide Squad arriverà ad agosto 2021.