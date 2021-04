The Suicide Squad è già da record: il trailer è il rated-r più visto di sempre!

A fine febbraio il trailer di Mortal Kombat diventava il più visto di sempre nella categoria rated-r stabilendo un nuovo record, ma il suo regno è durato pochissimo a causa dell'arrivo di The Suicide Squad.

Il nuovo cinecomic di James Gunn infatti ha stabilito il nuovo primato nel campo dei trailer rated-r, raggiungendo la straordinaria cifra di 150 milioni di visualizzazioni nella prima settimana: è stato lo stesso Gunn, regista e sceneggiatore del film, a comunicarlo ai propri followers tramite la sua pagina ufficiale del social network Twitter.

Tanto per intenderci, il record è stato stabilito dal primo trailer ufficiale di The Suicide Squad, pubblicato il 26 marzo scorso, e non dal secondo trailer di The Suicide Squad, arrivato a sorpresa nelle scorse ore. La lunga attesa patita dai fan per i primi filmati ufficiali del cinecomic pare essere stata abbondantemente ripagata, in vista dell'uscita del film fissata al 6 agosto prossimo (5 agosto in Italia).

Il primato comunque rimane in casa Warner Bros., che grazie all'escamotage del servizio di streaming on demand HBO Max si sta dimostrando la major più attiva in assoluto in questa prima parte del 2021: e pensare che la casa di produzione ha ancora tantissime frecce al proprio arco, tra le quali gli attesissimi Matrix 4 e Dune, in arrivo nei prossimi mesi.

A proposito di Warner Bros.: avete già visto il primo trailer ufficiale di Space Jam: New Legends?