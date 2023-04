The Suicide Squad, la reazione di Kevin Feige alla notizia della regia di James Gunn

La carriera di James Gunn si è svolta per diverso tempo all'interno dell'universo Marvel ma dopo il licenziamento del regista da parte della Disney a causa di alcuni controversi tweet emersi dal passato, Gunn ha accettato l'offerta DC di prendere il timone di The Suicide Squad, proprio poco prima di essere riassunto da Disney.

Qual è stata la reazione di Kevin Feige alla notizia? Per assicurarsi che non la scelta di accettare l'offerta DC non avesse causato problemi, Gunn si recò a casa di Feige.



Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Feige non s'infuriò per la notizia e diede semplicemente un consiglio a Gunn:"Fai un bel film".

Una frase che James Gunn sembra aver preso alla lettera, visto l'ottimo riscontro di critica e nonostante il risultato al botteghino leggermente inferiore alla attese.



In ogni caso James Gunn è stato riassunto da Disney ed è tornato alla regia di Guardiani della Galassia Volume 3, nel quale Peter Quill (Chris Pratt) è ancora sconvolto per la perdita di Gamora (Zoe Saldana) e si trova a dover radunare il team per avventurarsi in una pericolosa missione e salvare la vita a Rocket (Bradley Cooper).



Su Everyeye è disponibile un'analisi del finale di The Suicide Squad, primo e ultimo capitolo cinematografico DC diretto da James Gunn prima del suo suo approdo a capo del DC Universe con Peter Safran.