The Suicide Squad: Ratcatcher 2, il Pensatore e Polka-Dot Man nella nuova foto BTS

The Suicide Squad è uscito già da un paio di settimane nelle sale, ma il cast e la troupe del nuovo cinecomic DC Films continuano a deliziare i fan con la pubblicazione di alcuni contenuti dietro le quinte.

Come suo solito il regista e sceneggiatore James Gunn è stato particolarmente attivo sui social media ultimamente, condividendo ad esempio uno sguardo ravvicinato al cameo di suo fratello Sean Gunn nei panni di Calender Man e alcuni scatti di Idris Elba (Bloodsport) che lavora dietro la macchina da presa. L'ultimo post dell'autore è una foto che mostra Peter Capaldi (Il Pensatore), David Dastmalchian (Polka-Dot Man) e Daniela Melchior (Ratcatcher 2) nella scena del pub. Come potete vedere in calce all'articolo, Gunn ha scritto: "Daniela, David e Peter chiacchierano tra un ciak e l'altro nella scena de La Gatita Amable", ha condiviso Gunn. "Peter stava raccontando il segreto più scioccante di sempre!", ha scherzato la Melchoir nei commenti, mentre Dastmalchian ha interagito pubblicando alcuni pallini colorati, firma inequivocabile di Polka-Dot Man.

Ricordiamo che James Gunn tornerà nel 2022 nel mondo di The Suciide Squad grazie a Peacemaker, la serie tv spin-off incentrata sul personaggio interpretato da John Cena in uscita l'anno prossimo come esclusiva per il servizio di streaming on demand HBO Max. Inoltre, è stato confermato che l'autore lavorerà a nuovi progetti DC Films dopo aver concluso la sua avventura nel Marvel Cinematic Universe, per il quale dirigerà nei prossimi mesi Guardiani della Galassia 3 e Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio, quest'ultimo previsto in esclusiva per Disney+.

Quale tra questi progetti attendete di più? Ditecelo nei commenti.