The Suicide Squad, ecco qual è il ruolo di Taika Waititi: lo avete riconosciuto?

Dopo un'attesa che ai fan è parsa lunghissima, The Suicide Squad è finalmente uscito al cinema e in streaming su HBO Max. Fin dall'annuncio del cast, sapevamo quale personaggio avrebbero interpretato i vari attori, con la sola eccezione di Taika Waititi, il cui ruolo non era stato specificato. Mistero risolto per chi ha già visto il film.

Il regista di Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit, nel nuovo film di James Gunn, interpreta Ratcatcher, il padre di Ratcatcer II di Daniela Melchior.

In una scena di The Suicide Squad, circa un'ora dopo l'inizio, vediamo in una scena Ratcatcher II che parla di suo padre con Bloodsport (Idris Elba), e le immagini mostrano Taika Waititi in un breve flashback. Si tratta in effetti di una scena talmente breve che qualche spettatore potrebbe non aver riconosciuto il regista.

Più avanti nel film, in un'altra scena Ratcatcher II usa dei ratti per sconfiggere Starro, e in un altro flashback, da bambina, chiede al padre: "Perché i ratti?". La risposta di Ratcatcher / Waititi è: "I ratti sono la più umile e la più disprezzata di tutte le creature, amore mio. Se hanno uno scopo, lo abbiamo anche noi."

Nei giorni scorsi James Gunn si è detto interessato a fare un film su Harley Quinn. Oltre a Daniela Melchior e Taika Waititi, il cast di The Suicide Squad comprende anche, tra gli altri, Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, David Dastmalchian, Sylvester Stallone che doppia King Shark, John Cena, Peter Capaldi e Juan Diego Botto.