The Suicide Squad, qual è la canzone che fa da colonna sonora al primo trailer?

Nelle ultime ore i tanti fan in attesa hanno finalmente visto ripagata parte della loro pazienza: il primo trailer di The Suicide Squad è finalmente arrivato e, con esso, abbiamo avuto modo di constatare che la passione di James Gunn per la buona musica non sia stata per niente scalfita dal tempo.

Nei film del regista ex-Troma la colonna sonora ha sempre rivestito un ruolo importantissimo, come abbiamo visto anche con le splendide tracklist che compongono le soundtrack di Guardiani della Galassia vol.1 e vol.1: questo The Suicide Squad non fa dunque eccezione, almeno a giudicare da quanto visto in questo primo trailer.

A fare da sottofondo musicale al filmato che ci presenta per la prima volta la nuova versione di Harley Quinn e soci troviamo infatti Dirty Work degli Steely Dan, un pezzo che sembra ben riassumere l'atmosfera che caratterizzerà il film con Margot Robbie. Sarà stato in grado, il nostro James, di scegliere per la sua nuova opera brani che possano replicare il successo dei vari Hooked on a Feeling, Come and Get your Love e Father and Son? Staremo a vedere nei prossimi tempi.

Voi, intanto, fateci sapere nei commenti le vostre impressioni su questo primo trailer! Lo stesso Gunn, nel frattempo, ha rilasciato anche i nuovi poster ufficiali di The Suicide Squad.